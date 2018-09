Jacuzzi presenta Arga, la rivoluzione del benessere

Roma, 25 set. – (AdnKronos) – Design italiano e tecnologia innovativa. Jacuzzi, l’azienda leader che 50 anni fa ideò l’idromassaggio, ha presentato al Cersaie di Bologna la nuova Arga – dal greco lento – ovvero una vasca con tecnologia Swirpool, un lieve vortice d’acqua con infusore di sali minerali e cromoterapia. “Una nuova categoria di benessere – spiega Fabio Felisi, presidente e general manager Jacuzzi Emea – il movimento calmo a vortice rilassa, il rumore è molto basso e grazie ad un touch pad è possibile utilizzare sali o erbe che entrano in circolo nell’acqua tramite una piccola cascata. E’ qualcosa che non esiste sul mercato e che il mercato ci richiedeva”.

Il target del prodotto è molto vasto. Dedicato sia alle donne che agli uomini, ad un pubblico che fa sport o ha una vita lavorativa molto stressante. Arga è mezz’ora di relax nella propria casa per ricaricarsi e ripartire. Prodotta in Italia sarà ambasciatrice del made in Italy, nel mondo dove verrà lanciata contemporaneamente in particolare sui mercati di Europa, Asia e nord America.

“A livello di benessere le richieste tra Europa e America sono molto simili – afferma Bob Rowan, president and ceo of Jacuzzi Brands LLC – forse l’Europa è un po’ più avanti per quello che riguarda gli stili di vita delle persone sia per il cibo che per la cura del corpo, ma l’allungamento della vita in generale richiede anche un miglioramento della sua qualità, ed è questo che fa Jacuzzi. Vuole migliorare la vita delle persone”.

La tecnologia Swirpool genera un costante vortice d’acqua che avvolge tutto il corpo in un caldo abbraccio. La temperatura è costante, scelta individualmente all’inizio dell’esperienza bagno, senza la necessità di successivi interventi, dando vita ad un massaggio rilassante.

“Arga è il culmine dell’innovazione in questi 50 anni – continua Felisi – da quando fu creato da Jacuzzi il primo idromassaggio. Oggi il consumatore vuole benessere, ma anche design e Arga è la risposta alle richieste di oggi”.

Uno dei punti di forza della nuova Arga sono i sali da bagno, disponibili in 4 fragranze (carpo, thallo, auxo ed eirene), e ricavati da elementi naturali. L’infuso fuoriesce dal diffusore integrato a bordo vasca per un trattamento personalizzato. Arga sarà commercializzata a partire gennaio 2019.

