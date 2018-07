Kerber è la nuova regina di Wimbledon

Londra, 14 lug. (AdnKronos) – Angelique Kerber vince per la prima volta in carriera a superando in finale Serena Williams. La tennista tedesca si impone con un doppio 6-3 dopo un’ora e 7 minuti di gioco conquistando il suo terzo titolo dello Slam in carriera dopo gli Australian Open e gli Us Open del 2016.

Kerber, alla sua seconda finale in 3 anni sull’erba dell’All England Club, nel 2016 perse la finalissima proprio contro Serena Williams. La statunitense, 36 anni, vede sfumare il sogno del 24esimo titolo in una prova dello Slam ma dimostra, dopo la maternità, di essere tornata ad alti livelli: dall’attuale posizione n.181 nel ranking Wta, grazie alla finale salirà al 28esimo posto.

