“La Chianina in Vespa”, un raduno tra le bellezze della Valdichiana

Un giro tra le bellezze della Valdichiana in sella ad una Vespa. L’associazione La Chianina di Marciano della Chiana conferma il proprio impegno nellavalorizzazione del territorio e, in attesa dell’omonima ciclostorica di giugno, presenta la terza edizione de “La Chianina in Vespa”. L’appuntamento è fissato per domenica 20 maggio e riunirà tanti appassionati di tutto il centro Italia per accompagnarli tra i borghi e i paesaggi più suggestivi della vallata, con un percorso su strade asfaltate che conoscerà anche alcune tappe dedicate alla degustazione di prodotti tipici locali. L’unico requisito per partecipare, ovviamente, è il possesso di una Vespa che diventerà il mezzo per una giornata in movimento in cui scoprire la Valdichiana e stare in compagnia, potendo così vivere una manifestazione che nel 2017 ha registrato la presenza di quasi duecento iscritti dalla Toscana, dall’Umbria, dal Lazio, dall’Emilia Romagna e dalle Marche.

La giornata si aprirà alle 8.00 con il ritrovo e la colazione a Marciano, poi alle 9.30 prenderà il via il serpentone di vespisti che percorrerà un giro di circa cinquanta chilometri tra vari Comuni della Valdichiana, conoscendo una tappa importante nella Tenuta di Frassineto con un ristoro tra vini e prodotti del territorio. Il percorso continuerà successivamente fino al Valdichiana Outlet Village di Foiano con il pranzo facoltativo presso il ristorante Al Borgo, le premiazioni e i saluti. La quota di partecipazione è di 15 euro (più 10 per un eventuale passeggero) e include la fascia della manifestazione da apporre sulla Vespa, un gadget, la colazione e la degustazione. «La Vespa è un eccezionale mezzo per conoscere un territorio e per stare insieme –spiega Silvio Valentini de La Chianina. – Questa consapevolezza, unita all’entusiasmo registrato negli scorsi anni, ci ha motivato a rinnovare il nostro impegno nell’organizzazione de “La Chianina in Vespa” e a continuare a radunare in Valdichiana tante persone che condividono la passione per questo mezzo vintage ma sempre attuale».

“La Chianina in Vespa” aprirà il calendario del 2018 dell’associazione di Marciano che troverà poi il suo apice da venerdì 22 a domenica 24 giugno con la quarta edizione de La Chianina Ciclostorica. La manifestazione di ciclismo d’epoca si svilupperà tra quattro percorsi di diversa lunghezza tra le strade bianche più belle del territorio da percorrere rigorosamente in sella a biciclette antecedenti al 1987 e con abiti vintage, dando così vita ad un colorato e divertente salto nel passato. Alla ciclostorica, affiancata da un calendario di iniziative culturali e gastronomiche, sarà possibile iscriversi fino al 31 maggio al costo ridotto di 25 euro direttamente dal sito www.lachianina.net.