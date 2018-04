La Giostra del Saracino e la Fiera Antiquaria protagoniste in giappone

La stampa internazionale sempre più attratta dalle tradizioni aretine. La città di Arezzo con la Giostra del Saracino e la Fiera Antiquaria, legate come non mai quest’anno in cui la ricorrenzadei 50 anni dalla prima edizione della manifestazione ideata da Ivan Bruschi rappresenta la dedica della lancia d’oro della 136esima edizione del prossimo 23 giugno, sono protagoniste dell’ultimo numero del mensile giapponese “Nhk”, rivista fondata a Tokio del 1931 ed edita dal locale servizio pubblico radiotelevisivo nazionale.

Nel servizio a cura di Mari Oya, giornalista giapponese che da anni vive in Toscana da dove collabora con numero se riviste specializzate n el suo paese, flash del presente e del passato della Fiera Antiquaria e immagini della Giostra del Saracino evocano le nostre tradizioni e invitano turisti dal paese del Sol Levante a visitarle.