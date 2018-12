L’Alga EtruscAtletica ha premiato tutti i suoi più piccoli atleti

La società ha vissuto la tradizionale festa di Natale dedicata ai bambini di Pulcini ed Esordienti

L’Alga EtruscAtletica ha festeggiato il Natale con i suoi atleti più piccoli. Le festività sono state anticipate dal tradizionale momento di ritrovo per i centosettanta bambini impegnati nelle categorie Esordienti e Pulcini che, nati tra il 2008 e il 2015, stanno muovendo i loro primi passi nell’atletica. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione per valorizzare l’impegno delle giovanissime leve della società, molte delle quali tesserate proprio negli ultimi mesi, che sono state chiamate singolarmente per ritirare piccoli premi e gadget sportivi. I maggior applausi sono spettati al gruppo degli Esordienti di cui sono stati ricordati i bei risultati ottenuti nel 2018: i bambini dell’Alga EtruscAtletica, infatti, sono stati i migliori in assoluto del circuito provinciale delle Esordiadi che, per tutto l’anno, li ha visti impegnati in un circuito di mini-gare dove hanno vissuto le emozioni del confronto con gli altri e delle prime medaglie.

La festa ha permesso di riunire eccezionalmente anche i genitori e di presentargli l’intero staff tecnico della società che, coordinato da Elisa Boncompagni (consigliera con delega al settore non agonistico), fa affidamento per i Pulcini su Filippo Ballotti e Arianna Mirelli, e per gli Esordienti su Elena Marraghini, Simone Rofani, Giulia Sadocchi eElena Verdelli, oltre che sugli stessi Ballotti e Boncompagni. Nel corso della serata, i tecnici hanno ribadito anche la finalità dell’attività sportiva rivolta ai più piccoli che ambisce esclusivamente a fornire occasioni di divertimento e di sviluppo di tutte le abilità motorie, attraverso la ricchezza delle discipline dell’atletica che spaziano tra velocità, corse ad ostacoli, staffette, lancio del vortex, salto in lungo e percorsi combinati. «Molti di questi bambini – ha spiegato Boncompagni, – sono alla loro primissima esperienza sportiva, dunque per noi è fondamentale fornirgli una preparazione motoria completa e integrata. Chiudiamo un 2018 molto positivo in cui abbiamo confermato la costante crescita numerica registrata nelle ultime stagioni».