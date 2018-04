L’Arezzo a Prato si gioca una gran fetta di salvezza

Terz’ultimo turno di campionato con l’Arezzo impegnato nella trasferta di Pontedera contro il Prato. Partita che diventa quanto mai fondamentale per la rincorsa alla salvezza diretta alla luce dei risultati delle gare giocate nel pomeriggio. L’Arezzo in settimana è stato penalizzato di ulteriori 6 punti respinto quindi al penultimo posto della classifica precedendo proprio i lanieri. Gli amaranto hanno sin qui dovuto scontare 15 punti di penalizzazione ma la società ha fatto ricorso contro le ultime due sentenze che, sommate, portano 12 punti sperando in una anche minima decurtazione. Le sentenze ci saranno tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo proprio in prossimità dell’ultima gara di campionato. Ma anche Pro Piacenza e Gavorrano sono deferite quindi la situazione, alla vigilia dei play out che si terranno il 19 26 maggio prossimo, è quanto mai ingarbugliata. Ma torniamo alla giornata odierna che vede le gare divise in due fasce. La prima ha avuto inizio alle 14.30 ed ha visto impegnate tutte le dirette avversarie degli amaranto la seconda, con Arezzo e Pro Piacenza impegnate, inizierà alle 20.30 e le due squadre possono giocare conoscendo già i risultati delle avversarie. Gavorrano e Cuneo hanno perso. I primi nell’impegno casalingo che li vedeva opposti all’Alessandria ed i secondi nella trasferta di Siena. Quindi una auspicata vittoria dell’Arezzo contro il Prato avrebbe il doppio vantaggio di portare i ragazzi allenati da Massimo Pavanel a pari punti con il Gavorrano superando di uno il Cuneo. Inoltre il vantaggio sul Prato, attualmente di 5 punti, andando ad 8 lunghezze sfiorerebbe i 9 punti necessari per evitare i play out mancando ancora due giornate al termine. Ma anche i risultati delle prime della classe hanno giocato per l’Arezzo. Infatti Livorno e Siena hanno risposto alla vittoria ottenuta ieri dal Pisa con altrettante affermazioni lasciando inalterato il vantaggio sui nero azzurri. Soprattutto la vittoria dei labronici, primi in classifica, fa si che il loro vantaggio sui pisani (5 punti a 2 giornate dal termine del campionato) renda titanica l’impresa di ottenere direttamente il primo posto. E questo a tutto vantaggio degli amaranto che sabato prossimo dovranno affrontare il Pisa al Città di Arezzo nella speranza che i nero azzurri pensino a questo punto più a preparare al meglio i play off che a tentare l’impossibile conquista del primo posto. Certo è che questi sono tutti discorsi fatti senza l’oste. L’Arezzo deve ancora giocare ma siamo certi che i risultati di questo pomeriggio aggiungano quel qualche cosa che sempre serve in specie ad un gruppo che deve fare un grande affidamento sulla forza mentale per superare un periodo che, dal punto di vista del dispendio di energie fisiche non ha precedenti.

Non rimane che aspettare e grida, come sempre, FORZA AREZZO!!!!!