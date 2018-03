L’Arezzo bella prestazione e vittoria nella trasferta di Piacenza

L’Arezzo torna alla vittoria dopo 3 mesi esatti da quel 30 dicembre in cui molti problemi parevano risolti..invece..Invece era solo l’inizio di un’agonia infinita. Torna alla vittoria nel momento, forse, più importante e delicato della stagione e, cosa che non guasta, con una prestazione superlativa ed un Cutolo trascinatore. Gli amaranto espugnano il campo della Pro Piacenza andando in vantaggio con Cutolo su rigore al 26’ del primo tempo (fallo sullo stesso Cutolo) e segnando nella ripresa la rete del definitivo 2 a 1 con il neo entrato Semprini (i padroni di casa erano pervenuti al pareggio al 29’ del pt con Musetti). Una vittoria fondamentale nella sempre più impervia strada che porta alla permanenza nella categoria. In settimana sono arrivati altri 6 punti di penalizzazione per i ritardati pagamenti degli emolumenti di dicembre ed entro fine aprile si avrà l’ulteriore decisione per i pagamenti non effettuati a febbraio. Una stagione questa in cui la squadra ha dovuto lottare in campo ma, soprattutto, fuori di esso con tutte le vicissitudini societarie susseguitesi sino ad oggi ed ancora non del tutto risolte. Ma, nonostante una situazione psicologica tutt’altro che semplice, e grazie al forte legame che si è creato tra la squadra e suoi sostenitori, mai i ragazzi di Pavanel hanno dato segni di cedimento ed in campo si sono sempre distinti per l’atteggiamento propositivo con cui hanno affrontato le varie gare. Si deve a tale proposito ricordare come in questi tre mesi l’assenza di vittorie sia stata più volte figlia della sorte avversa e, mai, di disimpegno o atteggiamenti remissivi dell’undici aretino che in campo, come abbiamo già ricordato, ha sempre sudato le fatidiche sette camicie.

Finalmente oggi anche il risultato ha rispecchiato i valori espressi in campo.

Ma la partita continua anche fuori dal campo ed è quella al momento, probabilmente, più importante. Entro il prossimo 20 Aprile i Curatori fallimentari indiranno l’asta per la cessione della società. Atto definitivo per sancire la continuazione o la “morte sportiva” dell’U.S.Arezzo. Chi sarò interessato dovrà garantire i pagamenti degli emolumenti che ad oggi si possono quantificare in, circa, 1milione di Euro oltre che presentare una garanzia a prima richiesta. Tutto questo con una squadra che, grazie solo alle penalizzazioni dovute ad una scellerata gestione, non si saprà sino all’ultima giornata in quale categoria potrà militare nel prossimo campionato.

Intanto martedì prossimo si tornerà in campo per il recupero della gara contro il Livorno al Città di Arezzo ed il sabato successivo altro spareggio salvezza a Cuneo. Poi, calendario alla mano, le gare contro il Siena e Monza si intersecheranno con l’altra partita che si gioca, però, nelle aule del tribunale di Arezzo e non sul campo di calcio.