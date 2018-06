Lavoro: Alleanza Coop a Di Maio, determinati a contrastare quelle false

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “Una legge contro le false cooperative l’abbiamo scritta e presentata in Parlamento dopo aver raccolto oltre 100.000 firme per una proposta di legge di iniziativa popolare. Dopo 18 mesi di iter non se ne è fatto nulla. Governo e Parlamento trovano nell’Alleanza Cooperative il partner più determinato nel contrasto alle forme di dumping sia che vengano dalle false coop che sfruttano 100.000 lavoratori sia che vengano dalle false imprese che sfruttano 3.300.000 lavoratori”. Così Maurizio Gardini presidente dell’Alleanza Cooperative e i copresidenti Mauro Lusetti e Brenno Begani aprono, ancora una volta, alla collaborazione con il governo e commentano le dichiarazioni del vicepremier e ministro al Lavoro e allo Sviluppo Economico Luigi Di Maio sull’intenzione di incontrare l’Alleanza delle Cooperative per assumere le misure più adeguate per contrastare lo sfruttamento del lavoro.