Lavoro: Alleanza Coop, alleata del Governo in contrasto a false

Roma, 18 giu. (AdnKronos) – “Il governo trova nell’Alleanza Cooperative un valido alleato nel contrasto alle false cooperative (si stimano 100.000 lavoratori sfruttati nelle false coop) così come alle false imprese in generale che alterano la concorrenza e prevalgono sul mercato attraverso irregolarità a danno di chi rispetta le regole”. Così in una nota l’Alleanza delle Cooperative apre alla collaborazione con il governo e con il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“Ricordiamo che nelle false imprese il lavoro nero è un fenomeno che interessa 3,3 milioni di lavoratori secondo dati Istat-Censis. Nella scorsa legislatura – sottolinea- abbiamo presentato una legge di iniziativa popolare volta a contrastare il fenomeno delle false coop. Siamo pronti al dialogo con il governo per rendere più efficaci le misure di contrasto sia contro le false coop sia contro le false imprese”.

Questo, aggiunge, “vale sia in generale sia, in particolare, per quanto riguarda la gestione dell’accoglienza dei migranti, rispetto alla quale condividiamo l’esigenza di realizzare controlli efficaci, non solo sulle cooperative ma su tutto il complesso delle strutture che operano nel settore, per individuare chi opera fuori dalla legalità”.