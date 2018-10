Lavoro: Bellanova (Pd), Termini Imerese non può essere abbandonata

Palermo, 6 ott. (AdnKronos) – “Quando mi sono insediata al Ministero delle Attività produttive, il problema di Termini Imerese c’era già. Abbiamo lavorato per una prospettiva di sviluppo. Fino a quando sono stata al Ministero ho convocato il tavolo e l’azienda, sono intervenuta sulla Fiat perché Termini Imerese non può essere abbandonata. Ha tutte le condizioni per tornare a essere produttivo”. Lo ha detto all’Adnkronos l’ex viceministro delle Attività produttive Teresa Bellanova, a margine della Leopolda del Sud, in corso a Palermo. “Da qual momento – ha aggiunto -non so se sono stati rifinanziati gli ammortizzatori, perché il problema è questo: tante chiacchiere e dirette facebook e poco tempo a gestire i tavoli”.

