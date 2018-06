Lavoro: Codacons, verificare carte valori aziende su rider

Roma, 30 giu. (AdnKronos) – La carta dei valori relativa ai Riders voluta dalle aziende del settore deve essere verificata e approvata dagli stessi lavoratori e dal Governo. Lo afferma il Codacons, in vista del prossimo incontro tra il vicepremier, Luigi Di Maio e gli operatori. “Le doverose tutele a favore dei riders ancora non si vedono, e qualsiasi documento che li riguardi deve essere approvato dagli stessi lavoratori”, spiega il presidente Carlo Rienzi.

“Per tale motivo il Codacons ha deciso di offrire assistenza ai tanti riders che operano in Italia sia attraverso una revisione della carta dei valori voluta dalle aziende, sia raccogliendo segnalazioni, anche in forma anonima alla mail info@codacons.it, relative a illegalità o violazione delle norme, mettendo a disposizione il proprio ufficio legale ai fini del doverose denunce nei confronti dei datori di lavoro”, conclude Rienzi.