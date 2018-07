Lavoro: Confcommercio, incoraggianti dati occupazione

Roma, 2 lug. (AdnKronos) – “I dati di maggio sull’occupazione rappresentano un segnale incoraggiante, in un contesto in cui si cominciano ad intensificare i segnali di rallentamento dell’economia. Per il terzo mese consecutivo, infatti, il numero di occupati ha registrato un aumento di rilievo in modo abbastanza diffuso tra i diversi segmenti”. E’ quanto afferma Confcommercio, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat. “Va sottolineato, comunque – sottolinea- che permangono elementi di difficoltà per coloro che hanno tra i 35 ed i 49 anni e gli indipendenti, tornati a diminuire, figure che non beneficiano di alcuna forma di agevolazione”.