Lavoro: Confetra, guardiamo a giovani, accordo con Anpal per alternanza

Roma, 10 ott.(AdnKronos) – La Confetra – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica ha sottoscritto con l’Anpal (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere la cultura dell’alternanza scuola-lavoro e a sostenere iniziative che favoriscano il collegamento tra il sistema dell’istruzione ed il mondo del lavoro.

“Realizzare sinergie con il sistema di istruzione e formazione per sviluppare le competenze tecnico-professionali, tecnologiche e scientifiche dei giovani riteniamo sia fondamentale per contribuire alla crescita di nuova occupazione” dichiara il Presidente Nereo Marcucci.

“A tal fine il Protocollo prevede una serie di azioni che saranno messe in campo dal nostro sistema confederale in sinergia con l’Anpal, tra cui l’organizzazione di incontri, seminari e workshop sul tema nonché la promozione di percorsi di transizione e di alternanza scuola-lavoro. Tutte azioni – conclude Marcucci – volte, da un lato, a valorizzare le competenze dei giovani nel mercato del lavoro e, dall’altro lato, a facilitare alle aziende l’individuazione delle risorse necessarie”.

