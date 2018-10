Lavoro: Di Maio, bene disponibilità Messina a supportare centri impiego

Roma, 5 ott. (AdnKronos) – “Ringrazio Messina per la disponibilità a supportare i centri per l’impiego che saranno il fulcro della rivoluzione per il lavoro: abbiamo stanziato un miliardo per rifarli da cima a fondo. Mi auguro che anche altre imprese partecipino a questo percorso. Abbiamo bisogno di sapere dagli imprenditori le competenze di cui hanno bisogno per poter intervenire nel processo di formazione al lavoro e andare incontro alle loro esigenze”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio commentando in un post su Facebook le dichiarazioni dell’ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina che ritiene ‘il reddito di cittadinanza una manovra che può avere un valore positivo e siamo pronti a supportare i centri per l’impiego con una proposta di formazione. Siamo pronti anche a garantire delle borse di studio a chi parteciperà alla formazione attraverso i Centri per l’impiego’. Messina “uno che di economia reale se ne intende”, sottolinea Di Maio “ha chiari i benefici che ci possono essere da questa misura”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...