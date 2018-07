Lavoro: Di Maio, contratti stagionali mai avuto le causali

Roma, 13 lug. (AdnKronos) – I contratti stagionali “non hanno mai avuto le causali”. Così il ministro per il Lavoro e lo sviluppo economico Di Maio a margine dell’Assemblea annuale Coldiretti a palazzo Rospigliosi sulle norme che regolano il lavoro stagionale. “Adesso sta girando questa fake news secondo cui avrei mollato sulle causali per i contratti stagionali ma gli stagionali non hanno mai avuto le causali, hanno una loro disciplina”, spiega il vice premier. “Con il decreto dignità abbiamo reintrodotto le causali per i contratti a termine generici, quelli che si occupano in generale del tempo determinato. Gli stagionali invece – insiste il ministro – non hanno una mai avuto una causale”.

