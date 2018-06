Lavoro: Di Maio, legge Zingaretti su rider? Pone accento su problema

Roma, 21 giu. (AdnKronos) – “Ho visto la legge Zingaretti” sui rider, “sicuramente mette accento su problema. E’ una legge regionale, la mia ambizione è farne una nazionale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, ospite di ‘Agorà’ su Rai3 in collegamento da Lussemburgo dove è in corso il consiglio europeo dei ministri responsabili dell’occupazione.

“L’ambizione più grande – spiega – è che non serva una legge”. La soluzione, infatti, potrebbe arrivare da un accordo “tra le multinazionali e questi ragazzi per un contratto collettivo della categoria”. Senza accordo tra le parti “io faccio una legge perché non si può non tutelare questi ragazzi”.