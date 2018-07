Lavoro: Di Maio sblocca fondi ministeriali per centri impiego, ok a 280 mln

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio ha annunciato durante l’incontro con gli assessori regionali lo sblocco immediato dei fondi ministeriali per i ‘Centri per l’impiego’. Saranno trasferite le risorse del residuo 2017 (45.000.000 euro) e del 2018 (235.000.000 euro). Lo rende noto il ministero del Lavoro in un comunicato.

“Un chiaro segnale per dimostrare la volontà di essere in prima linea con le amministrazioni regionali per far funzionare i Servizi per il Lavoro”, ha spiegato il Ministro durante l’incontro con gli assessori.