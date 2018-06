Lavoro: Filt, per diritti e tutele riders c’è contratto nazionale

Roma, 18 giu. (AdnKronos) – “Ribadiamo che va bene intervenire sul tema dei riders coinvolgendo anche le aziende”. Lo afferma la segretaria nazionale della Filt Cgil Giulia Guida in merito alle iniziative sul tema del ministro del Lavoro Luigi Di Maio, spiegando che “anche per questa nuova figura professionale i diritti, le tutele, le regole ed il salario possono essere garantiti all’interno del contratto nazionale, basta applicarlo senza bisogno di ricorrere a salari minimi”.

“Lo scorso 3 dicembre – ricorda la dirigente sindacala della Filt Cgil – in occasione del rinnovo del Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione è stata inserita nella normativa per la prima volta la figura del riders ed ora serve applicare le regole ed il contratto, coniugando di concerto con le aziende il lavoro con la qualità e la sicurezza. Inoltre le flessibilità si possono contrattare e condividere. Sin da subito – sostiene infine Guida – come organizzazioni sindacali confederali firmatarie del contratto nazionale siamo disponibili al confronto”.