Lavoro: Furlan, tutele per rider è assolutamente importante

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “Il tema delle tutele per i riders è assolutamente importante, da affrontare. E’ positivo che il ministro Di Maio si stia occupando di questo tema. E’ giusto pretendere che tutti i diritti,le garanzie e le tutele vengano estese anche a questi lavoratori”. Ad affermarlo a Bologna è la segreteria generale della Cisl, Annamaria Furlan in occasione della giornata mondiale del rifugiato, concludendo l’assemblea dei delegati Cisl dell’Emilia Romagna.

“Noi – sottolinea Furlan- nei contratti della logistica abbiamo cominciato ad affrontare il tema di come garantire a questi lavoratori le tutele indispensabili: sicurezza, malattia e versamenti contributivi. E’ necessario dare dignita’ a questa forma di lavori atipici attraverso la contrattazione, come facciano per ogni forma di lavoro”, aggiunge la leader Cisl.