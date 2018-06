Lavoro: Inps, in primi 4 mesi assunzioni +10,4%, cessazioni +15,7%

Roma, 21 giu. (AdnKronos) – Nel periodo gennaio – aprile 2018 le assunzioni, riferite ai soli datori di lavoro privati sono state in tutto 2.429.000: il 10,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Lo rende noto l’Inps in un comunicato. In crescita risultano tutte le componenti: contratti a tempo indeterminato +4,0%, contratti di apprendistato +14,5%, contratti a tempo determinato +8,6%, contratti stagionali +3,6%, contratti in somministrazione +23,2% e contratti intermittenti +11,1%.

Nei primi quattro mesi dell’anno si conferma l’aumento delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato (+65.000), che registrano un forte incremento rispetto al periodo gennaio-aprile 2017 (+68,1%). In contrazione risultano invece i rapporti di apprendistato confermati alla conclusione del periodo formativo (-19,5%).

Le cessazioni nel complesso sono state 1.883.000, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+15,7%): a crescere sono le cessazioni di tutte le tipologie di rapporti a termine, soprattutto i contratti a tempo determinato e in somministrazione, mentre diminuiscono quelle dei rapporti a tempo indeterminato (-4,4%).