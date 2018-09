Lavoro: Martina, con dl Dignità a rischio 900mila posti, disastro Di Maio

Roma, 24 set. (AdnKronos) – “Gli effetti concreti del decreto Di Maio sul lavoro rischiano di essere davvero devastanti. Si parla di ben 900mila contratti a tempo determinato a rischio sui 2milioni e 800mila lavoratori a termine. Dal nord al sud sono decine e decine i casi di aziende che non rinnovano i contratti e di lavoratori a rischio disoccupazione. Abbiamo visto cosa sta accendendo in Veneto e in Lombardia”. Lo dichiara il segretario del Pd, Maurizio Martina.

“Ma anche in Puglia, in Campania, nel Lazio. E Di Maio che fa? Si autoincensa e continua la sua propaganda dannosa. Lo vada a dire ai lavoratori di Poste lasciati a casa o ai 300 che rischiano a Taranto perché una società di call center non rinnoverà più i loro contratti. O ai lavoratori dell’indotto aeroportuale di Milano”.

“Di Maio ha fatto un disastro che verrà pagato a caro prezzo da tanti, troppi, cittadini. Porteremo anche le loro voci in piazza del popolo domenica alla nostra grande manifestazione per l’alternativa”, conclude.

Mi piace: Mi piace Caricamento...