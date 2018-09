Lavoro: Martina, effetti devastanti decreto Di Maio

Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Il ministro Di Maio dovrebbe uscire dai social e farsi un giro nei territori e tra le aziende del nord come del sud. Il suo decreto sta avendo effetti devastanti sull’occupazione”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, oggi a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, alla sede Amazon per incontrare sindacati e laboratori.

“Decine di casi di aziende – prosegue Martina – che non rinnovano i contratti e lasciano a casa le persone. Solo oggi abbiamo saputo del rischio che corrono ben 680 persone tra realtà come Amsa, di società delle attività aeroportuali, della ristorazione e del commercio in area milanese. Ma si rendono conto di cosa sta accadendo? Salvini e Di Maio escano dal videogame in cui sono. Stanno creando un nuovo esercito di disoccupati, alla faccia della loro vuota propaganda”.

