Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Problemi di coperture per il dl Dignità? “No, non lo so, ma penso che sarà pubblicato rapidamente e sostengo il collega Di Maio”. Così risponde ai cronisti il ministro dell’Interno Matteo Salvini, lasciando il vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio in vista della riunione dei ministri dell’Interno Ue in programma a Innsbruck, confermando la volontà della Lega di apportare delle modifiche al decreto in Parlamento.

