Lavoro: sindacati, serve ok proposta direttiva Ue su equilibrio vita (2)

(AdnKronos) – L’introduzione di alcune misure previste nel testo di direttiva, come i congedi parentali non trasferibili e retribuiti (a livello di indennità di malattia), i 10 giorni di congedo di paternità retribuito, lo sviluppo di strutture pubbliche per l’infanzia e il diritto di richiedere condizioni flessibili di lavoro, in un’ottica di condivisione delle responsabilità genitoriali e familiari, rilevano, “costituirebbero un importante passo in avanti”.

Pertanto, rilevano Taddei, Ocmin e Pulcini, “ci rivolgiamo in particolare al neo ministro del Lavoro affinché non faccia mancare il sostegno dell’Italia in quella sede. Un’Europa più sociale e più inclusiva è fondamentale per la coesione, la crescita e lo sviluppo”.