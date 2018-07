Lavoro: Uecoop, 13 mila nuovi posti creati ogni anno in coop (2)

(AdnKronos) – Purtroppo, rileva Uecoop, esistono anche fenomeni di mala cooperazione, con scandali e ruberie, dalla Campania al Veneto, dalla Lombardia alla Sicilia, dalla Basilicata alla Calabria, che vanno stroncati per tutelare il buon nome delle cooperative oneste e per far cambiare idea ad esempio a quel 57% degli italiani che ha un’opinione poco o per nulla positiva sulle cooperative di accoglienza rispetto alla gestione dell’immigrazione, secondo l’indagine Uecoop/Ixè.

Nella Giornata internazionale della cooperazione – conclude Uecoop – è importante sottolineare come per centrare l’obiettivo di “Società sostenibili attraverso la cooperazione” è necessario il rispetto delle regole e della trasparenza, come vuole il codice etico di Uecoop e come ribadito da Gherardo Colombo, ex giudice della Corte di Cassazione, storico componente del pool di Mani Pulite, magistrato protagonista di importanti inchieste della storia repubblicana, dalla P2 all’omicidio Ambrosoli e ora Presidente di Uecoop.