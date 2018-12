Le Farmacie Comunali ospitano un weekend dedicato alla bellezza

Sabato 15 e domenica 16 dicembre si terrà la campagna “Il Natale ti fa bella!” orientata alla cosmesi. I farmacisti saranno a disposizione dei cittadini per illustrare le soluzioni per la cura di corpo e viso

AREZZO – Le Farmacie Comunali di Arezzo ospitano un fine settimana dedicato alla bellezza. Sabato 15 e domenica 16 dicembre torna l’iniziativa del “Weekend del benessere” che, in vista delle ormai prossime festività natalizie, sarà dedicata al tema della cosmesi per viso e corpo. “Il Natale ti fa bella!” è il nome di una campagna che, in programma il sabato in tutte le otto farmacie del gruppo e in entrambe le giornate nella Farmacia Comunale n.1 “Campo di Marte”, rappresenta un invito ai cittadini a sfruttare le competenze dei farmacisti per ricevere consigli personalizzati dedicati ad una miglior cura di sé.

L’iniziativa rappresenta un’ulteriore occasione per ribadire come le farmacie non siano più solo un luogo di dispensazione di medicinali, ma siano diventate anche un ambiente dove pensare al proprio benessere e alla propria bellezza. In questo senso, un settore sempre più centrale è proprio quello della dermocosmesi che prevede l’approfondimento anche di tutte le soluzioni più adatte per la salute e la bellezza della pelle e, in generale, del corpo, con il supporto professionale dei farmacisti che può accompagnare verso una scelta motivata e consapevole. Con il Natale alle porte, dunque, le Farmacie Comunali di Arezzo hanno deciso di valorizzare questo ambito e con il “Weekend del benessere” metteranno in campo la loro esperienza nel settore per ascoltare e per indirizzare i cittadini, prevedendo anche uno sconto eccezionale del 25% su tutta la linea per viso e corpo. «Le festività rappresentano un pretesto per prendersi cura di sé – spiega Gianluca Ceccarelli, amministratore delegato di Afm, – e sempre più spesso sono anche un’occasione per regalare prodotti dermocosmetici alle persone care. Le nostre farmacie hanno colto questa doppia evidenza e ospiteranno dunque una campagna che ha l’obiettivo di accompagnare i cittadini verso un acquisto responsabile e consapevole, attento alle esigenze di salute, prevenzione e benessere».