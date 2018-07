LeBron James firma con i Lakers

Cleveland, 2 lug. (AdnKronos) – La stella Nba LeBron James ha firmato un contratto di quattro anni con i Los Angeles Lakers per 154 milioni di dollari. In questo modo, James, 33 anni, lascia i Cleveland Cavaliers per la seconda volta nella sua carriera. In precedenza aveva rifiutato un’opzione per estendere il suo contratto con la franchigia Nba per un altro anno.

Dopo la sconfitta nella finale Nba contro i Golden State Warriors, James aveva lasciato aperto il suo futuro. Aveva già lasciato i Cleveland Cavaliers nel 2010, quando si era trasferito nelle file dei Miami Heat. Nel 2014 è tornato a Cleveland e due anni dopo la squadra sotto la sua guida ha vinto il primo titolo Nba.