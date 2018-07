Lega: Centemero, in tribunale con raccolta Pontida monetine 10 cent

Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Consci della totale trasparenza e onestà con cui abbiamo gestito il movimento, con bilanci da anni certificati da società esterne, e non avendo conti segreti all’estero ma solo poche lire in cassa visti i sequestri già effettuati, sarà nostra premura portare in monetine da 10 centesimi al tribunale di Genova tutto quello che abbiamo raccolto come offerte da pensionati, studenti e operai durante il raduno di Pontida”. Così Giulio Centemero, deputato della Lega e amministratore del partito, commentando la pronuncia della Suprema Corte sul sequestro dei fondi del Carroccio, esprimendo, tra l’altro, lo stupore “di apprendere dalle agenzie, prima ancora che dalla Cassazione, le motivazioni della sentenza per cui dovrebbe proseguire il sequestro relativo a 48 milioni di euro di rimborsi elettorali”.