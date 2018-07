Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Io non sono in imbarazzo perchè” la questione dei rimborsi della Lega “riguarda Bossi. Ho chiesto a Salvini se aveva questi soldi e lui mi ha detto che li avevano già spesi. Per fortuna noi del M5s non abbiamo questi problemi perchè i rimborsi non li prendiamo”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7.

