Lega: Grimoldi, domenica a Pontida previsti numeri record

Milano, 28 giu. (AdnKronos) – “Domenica sarà la Pontida dei record, anche da un punto di vista numerico. Dai segnali che stiamo raccogliendo dal territorio, nel mio caso quello lombardo, prevediamo un’affluenza senza precedenti”. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda, che ricorda come “in questi giorni le nostre sedi territoriali, ma anche le pagine dei nostri social, sono invase da richieste di persone di ogni età ed estrazione sociale che ci domandano come arrivare a Pontida, gli orari e via dicendo. Tutte persone che non erano mai venute a Pontida e non si erano mai avvicinate alla Lega e che adesso, convinte dalle nostre idee di buon senso, convinte dalle risposte concrete ai bisogni reali che stiamo offrendo con i nostri ministri al Governo e con le centinaia di nostri amministratori locali sul territorio, vogliono essere coinvolte nel progetto di cambiamento proposto da Matteo Salvini”.

Domenica a Pontida “sarà un bagno di folla e una festa di popolo, ma sarà anche un grande momento politico, in cui Salvini illustrerà la linea politica per il rilancio del Paese, un evento che aprirà un nuovo ciclo della nostra vita politica. Per questo la gente vuole esserci, perché, come ricordava il grande Gaber, la libertà è partecipazione” conclude Grimoldi.