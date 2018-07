Lega: vertici chiederanno incontro a Colle, attacco giudiziario per farci fuori (2)

(AdnKronos) – La Lega considera infatti come un “gravissimo attacco alla democrazia mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano. Un’azione che non ha precedenti in Italia e in Europa”, si ragiona in ambienti del Carroccio.

E la richiesta di incontro al Presidente della Repubblica nascerebbe dalla convinzione di essere davanti a un “attacco alla Costituzione, perché si nega il diritto a milioni di italiani di essere rappresentati”. Per la Lega, dunque, siamo davanti a “una sentenza politica che non ha senso giuridico”. La Lega non ha paura, viene assicurato, c’è clima di grande tranquillità e serenità anche se c’è la consapevolezza che “ci vogliono impedire di lavorare ed esistere”, è la convinzione maturata.