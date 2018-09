Legittima difesa: Gaetti, tema complesso, no a corsa alle armi

Palermo, 20 set. (AdnKronos) – “La legittima difesa ci può stare, quello che non può starci, dal mio punto di vista, è la corsa all’acquisto di armi. Io non sono un tecnico di questo argomento, ma penso che bisognerà scrivere una norma che permetta a una persona di difendersi in determinati contesti, ma non scatenare l’acquisto di armi. Saranno i nostri tecnici del ministero della Giustizia a scrivere la norma”. A dirlo è stato il sottosegretario all’Interno Luigi Gaetti, che oggi ha incontrato in prefettura a Palermo alcuni testimoni di giustizia.

“E’ necessario evitare il far west – ha aggiunto -. Abbiamo visto che in tutti i Paesi del mondo dove ci sono più armi in giro, si ottiene un effetto opposto. E’ un discrimine complicato, bisogna scrivere una norma che si possa interpretare in maniera il meno discrezionale possibile, non è un discorso così facile, lo lascio fare agli specialisti”.

