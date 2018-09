Legittima difesa: Gelmini, non è Far west

Roma, 27 set. (AdnKronos) – “La legittima difesa non vuol dire il Far west o l’uso disinvolto delle armi. Diciamo solo che una persona che è costretta a difendere se stessa, la propria incolumità e quella dei propri cari all’interno di una abitazione, all’interno di un luogo di lavoro, non può poi essere iscritta nel registro degli indagati, pagare gli avvocati per qualcosa che ha dovuto fare per difendersi”. Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo ad ‘Agorà’, su Raitre.

“Affermare il diritto alla difesa -ha aggiunto- è un dovere, era tra i punti fondamentali del nostro programma. Io ho presentato già nella precedente legislatura una proposta di legge, l’ho ripresentata, ho chiesto la calendarizzazione, ma Salvini non riesce ad avere dai 5 stelle il via libera, per cui oggi è in commissione al Senato ma mi pare che avrà un iter lunghissimo. E’ la prova che questa alleanza tra Lega e 5 stelle è una alleanza innaturale, che non porta beneficio al Paese e che purtroppo rallenta la possibilità di attuare le proposte sulla base delle quali siamo stati votati. Al netto dell’immigrazione -ha concluso- tutti gli altri problemi sono irrisolti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...