Legittima difesa: Spataro, riforma aberrante

Milano, 14 dic. (AdnKronos) – “L’orizzonte di modifica della legittima difesa è aberrante ed è ancora una volta un brand”. Così il procuratore di Torino Armando Spataro interviene al convegno ‘Dalle leggi razziali all’aggravante dell’odio razziale’ alla Camera del Lavoro a Milano. “Se diciamo queste cose criticamente sulla base di argomentazioni tecniche la risposta è ‘come si permette, scenda in politica’. Allora l’unica critica possibile sarebbe quella dei politici”, dice rispondendo a distanza alle critiche mosse dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Spataro critica il decreto sicurezza e le politiche del governo Lega-M5S in materia di migranti e invita alla “resistenza civile”.

“Io dico che abbiamo bisogno di comunicare e stare uniti. Abbiamo visto altri periodi come questo e siamo riusciti a uscirne fuori. Dobbiamo continuare ciascuno nel suo ad andare avanti e a fare resistenza civile. Io dico che dobbiamo cercare di avere fiducia che possa passare questo tremendo momento. E’ una strada che non ha scorciatoie e può costare anche dei sacrifici”, conclude il procuratore da domenica in pensione.