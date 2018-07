Leonardo: a Farnborough 2018 con le soluzioni più avanzate (4)

(AdnKronos) –

In evidenza, infine un nuovo prodotto COMINT (COMMunications INTelligence) e un sistema acustico, entrambi presentati in anteprima all’Airshow. Addestramento e supporto, driver strategici di Leonardo, sono anch’essi al centro della presenza di dell’azienda al Salone. Un’area dedicata dello stand illustra i servizi altamente personalizzati che Leonardo è in grado di sviluppare e che assicurano adeguati livelli di addestramento e manutenzione a costi competitivi.

I prodotti esposti comprendono il drone bersaglio Mirach 40 (M-40), che di recente ha ottenuto l’autorizzazione all’impiego addestrativo da parte delle Forze Armate italiane, e il simulatore dell’M-345, velivolo a getto destinato alla fase basico-avanzata della formazione dei piloti militari con caratteristiche superiori in termini di costo/prestazione. Le consolidate competenze nella simulazione e addestramento in campo manutentivo sono dimostrate nel Technical Training Device – TTD dell’elicottero AW101 e nell’addestratore virtuale MORPHEUS, personalizzabile per qualsiasi sistema, in grado di riprodurre in modo altamente realistico un ambiente operativo.

Anche le attività di Leonardo nello Spazio sono in “vetrina” al salone di Farnborough. Leonardo partecipa a molti dei più importanti programmi spaziali internazionali direttamente e attraverso due joint venture con Thales, che insieme costituiscono la “Space Alliance” (Telespazio, Leonardo 67%/ Thales 33%, e Thales Alenia Space, Thales 67%/ Leonardo 33%). Di grande interesse anche i servizi e prodotti innovativi possibili grazie alla gestione di big data spaziali, come la nuova piattaforma digitale di Leonardo per la sorveglianza e la protezione dei mari, che integra informazioni da satelliti e altre fonti per fornire servizi di intelligence e sicurezza ad alto valore aggiunto.

Correlati