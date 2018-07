Leonardo: al via edizione 2018 Premio Innovazione (2)

(AdnKronos) – I sistemi cognitivi e le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, l’image recognition e il machine learning costituiscono il secondo tema di ricerca, focalizzato sulle discipline che studiano metodologie, algoritmi e tecniche di apprendimento, riconoscimento automatico e ragionamento, per sistemi in grado di imparare, di adattarsi al contesto esterno e di ottimizzare soluzioni operative e decisionali. Ne sono un esempio, in Leonardo, i sistemi di manutenzione predittiva per velivoli ed elicotteri, nonché i nuovi sistemi di comunicazione e radar o le numerose applicazioni che spaziano dalla security alla obstacle avoidance al search and rescue.

Proposte, inoltre, soluzioni innovative legate alla blockchain, tecnologie che rivoluzioneranno gli attuali servizi nella digital identity, nelle telecomunicazioni, nel settore energetico, nella pubblica amministrazione e nell’agrifood e che, in Leonardo, caratterizzeranno molte soluzioni legate ai domini della sicurezza, della cyber security e dell’ICT.

Quarto e ultimo ambito di ricerca è l’economia circolare, disciplina che rivede in chiave sostenibile il modello di economia lineare per introdurre un sistema in grado di autoalimentarsi, rispondendo alla necessità di una crescita economica legata ad un uso più efficiente delle risorse.