Libera: Barbagallo, felici per riconferma Don Ciotti

Roma, 25 giu. (AdnKronos) – “Auguri a Don Luigi Ciotti da tutta la Uil. Siamo felici per la conferma alla Presidenza nazionale di Libera di un uomo divenuto simbolo della lotta alle mafie e all’illegalità”. A dichiararlo in una nota è il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo. “La sua testimonianza e il suo lavoro – sottolinea – hanno dato vigore alle speranze di chi si impegna per la costruzione di una società libera dalle prevaricazioni, delle ingiustizie e dalla criminalità”.

“Don Ciotti – prosegue Barbagallo – è un punto di riferimento e di aggregazione per tutte quelle energie positive che credono nella possibilità di realizzare lo sviluppo nella giustizia. Tantissimi giovani animano le sue iniziative che hanno avuto e avranno il sostegno convinto e la collaborazione della Uil e di tutto il mondo del lavoro”.