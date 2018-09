Lombardia: a ottobre confronto con Consiglio Fvg su autonomia (2)

(AdnKronos) – “Valuteremo la possibilità di dare vita a un tavolo che, a partire dalle regioni del Nord, coinvolga tutti i Consigli regionali italiani interessati al tema dell’autonomia –sottolinea Fermi-. La richiesta avanzata recentemente anche dalle Regioni Piemonte, Umbria, Toscana e Marche per l’avvio di un percorso costituzionale per ottenere una maggiore autonomia, dimostra come questo tema sia fortemente sentito e condiviso in tutto il Paese e sia un argomento di chiaro interesse nazionale”.

“Il regionalismo differenziato -conclude- può configurare un nuovo modello condiviso di gestione dei servizi che introduce e stimola una concorrenza positiva tra le regioni a vantaggio della qualità e dell’efficienza amministrativa”.

