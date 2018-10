Lombardia: a Pirellone conferenza su opportunità in Africa Subsahariana (2)

(AdnKronos) – All’incontro saranno presenti il direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli Affari esteri Tommaso Sansone e la senatrice Tatiana Rojc componente della commissione Difesa al Senato. In rappresentanza dei 49 Paesi dell’Africa Subsahariana invitati, interverranno ministri, consoli e ambasciatori di Angola, Benin, Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Eritrea, Etiopia, Kenya, Namibia, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica di Sao Tomè e Principe, Senegal, Somali, Sud Africa, Sud Sudan, Zambia e Zimbabwe. Saranno presenti anche consoli e ambasciatori di alcuni Paesi nordafricani, tra cui il console generale d’Algeria a Milano.

Nello specifico questi Paesi stanno promuovendo misure e programmi mirati per finanziare e migliorare in loco la produzione agricola e ottimizzare la gestione delle acque: a tal proposito lunedì 15 nel pomeriggio è in programma una visita dell’intera delegazione diplomatica dell’Africa Subsahariana presso la sede di Padania Acque, la società che gestisce il servizio idrico integrato della Provincia di Cremona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...