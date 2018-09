Lombardia: al via Fashion Graduate Italia, protagoniste le scuole di moda (2)

(AdnKronos) – Eventi come ‘Fashion Graduate’, evidenzia Magoni, dimostrano proprio “l’impegno delle istituzioni nei confronti del settore e rispondono in pieno alla mission che ci siamo preposti: sostenere il sistema formativo per valorizzarne le eccellenze”.

L’obiettivo “deve essere quello di agevolare l’incontro tra domanda e offerta, favorire l’approccio diretto tra studenti e mondo imprenditoriale per far sì che il ‘sistema moda’ possa attingere a piene mani tra le risorse umane migliori del territorio e rimanere competitivo nel tempo”. E assicura: “Sono orgogliosa nel poter constatare che ancora una volta la Lombardia è leader nazionale nel saper mettere in campo i progetti che sanno valorizzare il mix tra ‘saper fare’ tradizionale, tipico del Made in Italy, e propensione all’innovazione, un rapporto virtuoso che aumenta la capacità competitiva delle imprese”.

Regione Lombardia, conclude Melania Rizzoli assessore regionale con le deleghe all’Istruzione, Formazione e Lavoro, è “in prima linea nell’incoraggiare l’entrata nel mondo del lavoro dei nostri giovani, soprattutto in occasione di un settore così importante com’è la moda, che è il nostro orgoglio e il nostro Made in Italy”.

