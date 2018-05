Lombardia: assessore istruzione, 14 mln per alternanza scuola-lavoro

Milano, 10 mag. (AdnKronos) – “La cura che un’istituzione ha per il corpo sociale è come quella che un medico ha per il corpo umano: non si tratta solo di curare malattie, ma soprattutto di mantenere buona la salute. E’ una fortuna per me, assessore all’Istruzione, formazione e lavoro, essere un medico: io vedo la scuola e il lavoro come gli strumenti e anche i marcatori della salute di un territorio. Per questo l’alternanza scuola-lavoro e’ un fiore all’occhiello della Lombardia: e’ il trait d’union fra le due vere scommesse della nostra societa’. E funziona”. Lo ha detto l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, davanti alle testimonianze di aziende, istituti di formazione e ragazzi della provincia di Bergamo.

L’occasione è stata la mattinata in Confindustria nel cuore della manifestazione ‘Panorama d’Italia’, circa 150 ragazzi degli istituti di formazione professionale sugli spalti della sala giunta e al tavolo dei relatori, oltre all’assessore, Chiara Traversi, vice presidente piccole imprese di Confindustria Bergamo e il giornalista Nicola Porro come moderatore.

La formazione degli studenti in collaborazione con le aziende, infatti, è un valido strumento contro la dispersione scolastica, incentiva i ragazzi a continuare i percorsi di studio secondo le loro inclinazioni e rende più facile trovare lavoro.