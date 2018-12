Lombardia: consiglio approva manovra di bilancio 2019-2021 (2)

(AdnKronos) – Tra gli emendamenti approvati, uno del Pd, poi recepito dall’Assessore Davide Caparini, che stanzia 6 milioni di euro per la messa in sicurezza del Naviglio Grande. Tra le altre misure, ci sono 30 milioni di euro per ecoincentivi e interventi di miglioramento della qualità dell’aria nel biennio 2019-2020; 19 milioni di euro a sostegno delle piccole e medie imprese e del settore artigiano; 19 milioni per interventi di consolidamento dei ponti e delle infrastrutture stradali; 16 milioni e 700mila euro per la manutenzione della rete viaria regionale; quasi 10 milioni di euro per il pacchetto sicurezza, che prevede nel dettaglio oltre 6 milioni per bandi che promuovono l’utilizzo e il ricorso a droni, spray urticante, taser e giubotti anti taglio per i vigili.

Nella Legge di Stabilità 2019, trova spazio l’anticipazione fino a 250 milioni di euro per consentire l’erogazione agli agricoltori delle somme dovute per la Pac, Politica Agricola Comune, in anticipo rispetto ai trasferimenti dell’Unione Europea; la concessione dal 2020 al 2024 alla Federazione sportiva nazionale (Aci) di un contributo per ulteriori cinque anni rispetto a quanto già previsto – 5 milioni di euro per ognuno dei cinque anni – con l’obiettivo di favorire il rinnovo della concessione del Gran Premio di Monza per lo stesso quinquennio.

Il provvedimento autorizza poi nel triennio 2021-2023 una spesa di 30 milioni di euro per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico del nodo ferroviario della Bovisa, finalizzato alla realizzazione di due ulteriori binari portando la configurazione finale della stazione di Bovisa a 12 binari. Un subemendamento dell’assessore Davide Caparini approvato dall’aula amplia la fascia di Comuni dove le imprese che insediano nei rispettivi centri storici nuove attività commerciali e artigianali possono contare per tre anni sull’esenzione dal pagamento dell’Irap. Nell’ambito del processo di liquidazione di Asam, Regione Lombardia è stata autorizzata all’acquisizione delle partecipazioni di soci pubblici cessati in Milano Serravalle – Milano Tangenziali fino al valore complessivo di 44milioni 942mila e 576 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali legate alla programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete viaria regionale.