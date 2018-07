Lombardia: da Regione e Anaci vademecum per contrastare furti in casa

Milano, 14 lug. (AdnKronos) – ‘Attenzione ai ladri 2.0′. E’ l’appello lanciato dall’assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione della Regione Lombardia Riccardo De Corato e dall’Anaci-associazione degli amministratori di condominio, nell’ambito di un confronto mirato a creare una collaborazione e sinergie su temi di comune interesse, sottolineando come, con l’avvicinarsi del periodo in cui milanesi e lombardi lasciano sempre le proprie case per recarsi in vacanza, il fenomeno dei furti nelle abitazioni diventi più del solito di stretta attualità.

Leonardo Caruso, vice presidente nazionale di Anaci e presidente milanese dell’associazione che nell’intera area metropolitana raggruppa oltre 1.400 amministratori, ha illustrato a De Corato una serie di accortezze considerate spesso scontate ma che, se ben applicate, possono diventare un deterrente contro i furti in appartamento. E dunque, ha replicato l’assessore, “rivolgo un invito ai condomini affinché seguano regole apparentemente banali, ma certamente utili a contrastare il fenomeno dei furti d’appartamento”.

Inevitabile che il primo riferimento vada ai social media: “Evitate di pubblicare notizie o informazioni che diano la possibilità di monitorare spostamenti o pernottamenti lontani da casa”, ammonisce il presidente Caruso. Così come “non ostentate immagini di oggetti preziosi o di valore che per il ‘ladro 2.0’ diventano indicatori importanti di un bottino appetibile presente in un’abitazione”.

