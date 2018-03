Lombardia: F.Sala (Fi), mia nomina all’insegna della continuità

Milano, 29 mar. (AdnKronos) – “Sono onorato dalla nomina ricevuta dal governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana. Lo ringrazio per la fiducia come non posso che essere riconoscente al presidente Silvio Berlusconi e alle migliaia di elettori che hanno creduto in questo progetto. È una nomina all’insegna della continuità che premia il lavoro svolto negli scorsi anni e che mi sprona al meglio per il futuro”. Lo afferma Fabrizio Sala che oggi ha ricevuto dal neo governatore Fontana la nomina a vicepresidente di Regione Lombardia e Assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese.

“Le deleghe che mi sono state attribuite -conclude Sala- rappresentano un passaggio importante per lo sviluppo economico del territorio, proiettato alle sfide future di ricerca e innovazione per una sempre maggiore competitività anche a livello internazionale”.