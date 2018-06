Lombardia: F.Sala riceve ambasciatori Serbia e Bulgaria (2)

(AdnKronos) – Sempre nel pomeriggio di oggi, Sala ha ricevuto una delegazione economica guidata dal ministro dell’Economia della Repubblica di Bulgaria, Emil Karanikolov. Presente all’incontro anche l’ambasciatore della Repubblica di Bulgaria in Italia, Marin Raykov.

“Ringrazio il ministro -ha detto il vicepresidente- e tutta la delegazione per questa visita. Sono occasioni significative anche in considerazione del nostro prossimo piano di internazionalizzazione delle imprese, che potrebbe vedere la Bulgaria come una delle destinazioni. Vogliamo promuovere le nostre pmi anche all’estero e aprire loro le porte del mercato internazionale.

In questo senso “il lavoro preparatorio per le missioni con l’analisi dei settori di riferimento e di azione è fondamentale per offrire il servizio migliore alle nostre imprese”.