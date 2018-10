Lombardia: Fermi e Gallera a tavolo territoriale Unindustria Como Sanità

Milano, 4 ott. (AdnKronos) – “L’esperienza del tavolo territoriale istituito a Como con Unindustria è un esempio e un modello che funziona e che sta producendo risultati concreti, e può essere sicuramente ripetuta anche in altre realtà provinciali”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi che oggi, a Palazzo Lombardia, ha partecipato al tavolo territoriale Unindustria Como Sanità.

“La riunione di oggi con l’assessore Gallera -spiega Fermi- è stata occasione per creare i presupposti di un confronto sempre più stretto e continuativo anche sulle tematiche sociosanitarie: tra le prime questioni affrontate, è emersa in modo unanime la condivisione sulla revisione degli azzonamenti che ha interessato l’ospedale di Menaggio e i Comuni del Medio lago, del Porlezzese e della val d’Intelvi, approvata lunedì scorso in Giunta”.

Tra i temi all’ordine del giorno della riunione di oggi, la revisione degli ambiti territoriali dell’Ats dell’Insubria e della Montagna relativi alla provincia di Como, la dotazione di posti letto sul territorio comasco, il progetto della presa in carico dei pazienti cronici, le problematiche relative alla equipollenza della laurea triennale di educatore professionale e l’aggiornamento sulla realizzazione della Cittadella sanitaria nell’ex Ospedale Sant’Anna.

