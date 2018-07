Lombardia: Fermi entra nel comitato europeo Regioni (3)

(AdnKronos) – Ogni anno il comitato delle Regioni si riunisce in 6 sessioni plenarie nelle quali vengono adottati pareri che riguardano mediamente dai 50 agli 80 progetti legislativi. I componenti del comitato delle Regioni sono rappresentanti eletti negli enti locali e regionali. Ciascun Paese indica i membri di sua scelta che vengono nominati dal consiglio dell’Unione europea per un periodo rinnovabile di cinque anni.

Ciascun membro può anche scegliere di far parte di un gruppo politico in seno al comitato delle Regioni. Attualmente esistono cinque gruppi politici che riflettono affiliazioni diverse: Partito popolare europeo (Ppe), Partito del socialismo europeo (Pse), Alleanza dei liberali e democratici per l’Europa (Alde), Alleanza europea-English (Ae) e Conservatori e riformisti europei (Ecr).