Lombardia: Fontana, consolidare e valorizzare le ‘filiere eccellenti’

Milano, 29 giu. (AdnKronos) – “Innovazione, ricerca, competitività e internazionalizzazione. Sono i pilastri su cui punta Regione Lombardia per fare in mondo che il proprio mondo produttivo a Mantova, come nel resto di tutto il nostro territorio, possa ottenere risultanti ancora più importanti di quelli fin qui raggiunti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo questo pomeriggio all’assemblea degli industriali di Mantova.

“Per rendere più proficuo questo percorso -spiega Fontana- è necessario favorire i processi di sburocratizzazione e semplificazione per le aziende che guardano concretamente all’innovazione”. Cosi’ come, “ragionando più in termini amministrativi e di governo, fondamentale risulta il raggiungimento da parte della Lombardia dell’autonomia, fattore determinante per scrollarci di dosso quei vincoli del centralismo che condizionano la nostra azione”.

A Mantova, come nelle altre province lombarde “siamo disponibili ad aprire un tavolo ad hoc sulle priorità”, annuncia. Obiettivo, “favorire ulteriori investimenti per la crescita e lo sviluppo delle imprese oltre che consolidare e valorizzare le ‘filiere eccellenti'”. In tal senso, conclude Fontana, “esistono già misure a sostegno del ‘made in Lombardia’ che spaziano in vari ambiti e che garantiscono un importante sostegno ai diversi comparti produttivi presenti nella nostra regione”.