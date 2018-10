Lombardia: Fontana, salone mobile Mosca fondamentale per verificare export

Milano, 10 ott. (AdnKronos) – “Il salone del mobile Milano-Moscow che inauguriamo sarà un momento fondamentale per verificare la ripresa delle esportazioni lombarde verso la Federazione Russa, che per noi rappresenta da sempre un mercato di riferimento per il settore del legno-arredo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che, insieme all’assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini, partecipa all’inaugurazione del ‘Salone del Mobile-Milano Moscow 2018′, in programma dal 10 al 13 ottobre, a Mosca.

“Sarà senza dubbio una grande occasione per le 34 imprese lombarde che partecipano al Salone -sottolinea il governatore- per consolidare il trend positivo delle esportazioni verso la Russia che nei primi quattro mesi di quest’anno ha gia’ fatto registrare un + 2%”. Il presidente si dice orgoglioso del settore del legno-arredo lombardo “che rappresenta il fiore all’occhiello della produzione italiana”, ringraziando gli imprenditori “che aiutano a portare avanti il Paese anche in momenti di difficoltà e crisi”.

“Devo ringraziare il presidente Claudio Luti -afferma Fontana- per aver contribuito a trasformare il Salone del Mobile Milano da semplice fiera a evento internazionale capace di coniugare il settore del legno arredo, con la cultura, la creatività e l’intrattenimento soprattutto per i giovani”.

