Lombardia: Magoni, ciclopista Garda opera d’arte e di avanguardia

Milano, 14 lug. (AdnKronos) – “Sono orgogliosa della mia terra, capace di opere di tale bellezza: la ciclopista più bella del mondo non poteva che essere in Lombardia”. Così Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, intervenendo all’inaugurazione della ciclopista del Garda, nel tratto tra Limone del Garda e il confine trentino.

Due chilometri incastonati a sbalzo sul lago, un nastro largo 2,60 metri appeso al costone perpendicolare alla montagna e sospeso a circa 50 metri sul livello dell’acqua, una vera e propria “opera d’arte realizzata con strumenti e procedure d’avanguardia grazie alla fiducia e al lavoro di tutti i livelli istituzionali”. In questo modo “ricordiamo a noi stessi e al mondo che siamo artigiani dello splendore”.

“Scoprire la Lombardia su due ruote è un’avventura entusiasmante -osserva l’assessore- e che può avere risvolti economici importanti, un valore aggiunto per le strutture ricettive, la ristorazione, l’occupazione e in generale tutto il ‘sistema turismo’ lombardo”. E “il Lago di Garda è uno dei paradisi del cicloturismo italiano ed europeo: l’inaugurazione di questo nuovo tratto, spettacolare e suggestivo, è un tassello in più verso il completamento dell’anello ciclabile gardesano (140 km) per rendere questa area turistica la capitale europea del cicloturismo e del turismo lento”.

